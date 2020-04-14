المثنى تحرز تقدماً كبيراً في مسار التعافي من كورونا

2020/04/14 | 19:43 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن محافظ المثنى احمد منفي جودة، يوم الثلاثاء، تماثل 10 أشخاص للشفاء من فيروس كورونا في المحافظة الواقعة جنوبي البلاد.

وقال جودة في بيان مقتضب ورد لشفق نيوز، إن "10 أشخاص تماثلوا، اليوم، للشفاء من فيروس كورونا".

وأضاف أن "ما تبقي من الإصابات في المحافظة حالتين فقط".

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