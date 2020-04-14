بارزاني يهنئ برأس السنة الإيزيدية

2020/04/14 | 19:43 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وجه الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الثلاثاء، رسالة تهنئة لإيزيديي كوردستان والعالم بمناسبة رأس السنة الدينية الإيزيدية، هنأهم فيها برأس بالمناسبة، فيما طمأنهم بأن كوردستان ستبقى بلدا للتعايش والتآخي.

وقال بارزاني في الرسالة التي تلقت شفق نيوز نسخة منها، "بمناسبة حلول عيد رأس السنة الدينية الإيزيدية، نوجه تهانينا القلبية إلی كافة الأخوات والأخوة الإيزيدیین في كوردستان والعالم، ونتمنی لهم السعادة والهناء".

وأضاف، "لقد ذاق الأخوات والأخوة الإيزيدیین، كجزء أصيل من شعبنا، الكثير من الآلام والمآسي.



وبذات أهداف الأنفال والقصف الكيمياوي أفرغ أعداء شعبنا كل حقدهم الدفين على رؤوس الأيزيديين، كما سخروا كل إمكاناتهم في سبيل قطع صلات الأيزيديين بشعبنا".

وتابع بارزاني، "ولكن في مقابل الإرادة القومية والوطنية القوية للأيزيديين فشلت محاولات الأعداء.



وفي هذه المناسبة نطمئن الأخوات والأخوة الإيزيديين وأبناء كافة المكونات الأخری أن كوردستان بلد للتعايش، ويجب الحفاظ على هذه الثقافة الغنية وتوسيع مساحات التآخي والوئام".

وختم بارزاني، وهو زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني ورئيس إقليم كوردستان السابق، رسالته بالقول "نتمنی أن تقضوا كافة المناسبات والأعیاد بالخير والأمان، ودمتم سالمین هانئين".

ويقيم الايزيديون بشكل سنوي في معبد لالش بمنطقة شيخان قرب دهوك احتفالا بعيد رأس السنة الأيزيدية المعروف باسم عيد "سه رسال".

ووجه امير الطائفة الايزدية في العراق والعالم حازم تحسين بك، يوم أمس الاثنين، بإلغاء الاحتفالات برأس السنة التي تصادف غدا الاربعاء، داعيا إلى "الالتزام بالتعليمات والقرارات المتخذة من قبل حكومة اقليم كوردستان، وذلك لمنع تفشي فيروس كورونا في الإقليم.

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