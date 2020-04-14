عضو بلجنة الامن النيابية يوجه رسالة عاجلة للرئاسات الثلاث بخصوص خطر داعش

2020/04/14 | 19:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد وجه عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، اليوم الثلاثاء، رسالة عاجلة للرئاسات الثلاث.وقال العزاوي، لـ( بغداد اليوم)،ان" تنظيم داعش بدأ يتحرك بشكل لافت خلال الايام الماضية ويهاجم عدة مناطق سواء في ديالى او كركوك"، لافتا الى ان "الاحداث الاخيرة بداية خطر ومؤشر يجب الانتباه له من قبل القيادات الامنية".واضاف العزاوي،ان " داعش يستغل المناطق المحررة التي لاتزال مهجورة من اهاليها النازحين رغم مرور سنوات على تحريرها"، مبينا "حذرنا من خطورة بقاء الامور على حالها واستغلال ذلك من قبل التنظيم".ووجه العزاوي رسالة عاجلة لرئاسات البلاد داعيا اياهم الى "دعم عودة النازحين باسرع وقت ممكن الى مناطقهم لمسكها واسناد القوات الامنية"، مشيرا الى ان "الارهاب سيتقلص بنسبة 75% ناهيك عن تقليل حجم الضغط على القوات الامنية في انتشارها في مناطق واسعة ومترامية".

بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو مجلس النواب، عن محافظة ديالى، احمد مظهر الجبوري، الثلاثاء (14 نيسان 2020)، عن خطوة مهمة ستنتهي ملف ما اسماها بالحدود ’’الملتهبة’’ مع اقليم كردستان.

وقال الجبوري، في حديث لـ( بغداد اليوم)،

بغداد اليوم - ديالى

كشف القيادي في الحشد الشعبي علي الحسيني، الثلاثاء (14 نيسان 2020)، عن موقع "الخزين البشري" لداعش داخل البلاد، فيما أكد أنه يقف وراء الهجمات التي حصلت في محافظتي كركوك وديالى.

وقال الحسيني في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان &

بغداد اليوم-نينوى

أعلنت خلية الاعلام الامني، الثلاثاء، مقتل وإصابة 5 من قوة حماية سنجار بانفجار منزل مفخخ غرب محافظة نينوى.

وذكرت الخلية، في بيان، أن "عنصرين من قوة حماية سنجار، استشهدا واصابة ثلاثة اخرين، بانفجار دار مفخخة في قرية عزيز بن

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