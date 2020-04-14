كتائب سيد الشهداء تهدد واشنطن برد لا تتوقعه!

2020/04/14 | 19:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

هدد الناطق باسم كتائب سيد الشهداء كاظم الفرطوسي، الثلاثاء، الولايات المتحدة الامريكية بردٍ لم تتوقعه في حال أقدمت على استهداف قادة الحشد الشعبي او فصائل المقاومة العراقية.

وقال الفرطوسي في حديث خص به (بغداد اليوم)، ان "المشاريع الامريكية للتآمر على العراق ستفشل نتيجة وجود الوعي الجماهيري، ويقظة فصائل المقاومة، وثقل المرجعية الدينية في الساحة"، مؤكدا ان "واشنطن لا تحترم السيادة العراقية وتتدخل في كل شيء".

وأضاف أن "المقاومة للاحتلال الأمريكي موجودة، وفي حال اقدام واشنطن على استهداف شخصيات في الحشد الشعبي او فصائل المقاومة، فستكون عواقب هذا الامر وخيمة وتتلقى منا ردا لم تتوقعه ابدا".

ورأى أنه "ليس هناك تكافؤ بين موازين القوى بين البلدين، لذا لا فائدة من الحوار الاستراتيجي لان واشنطن تتدخل في كل شي بالعراق".

وكان رئيس الوزراء، المستقيل عادل عبد المهدي، كشف الاربعاء 8-4-2020 ، مضمون رسالة طلب التفاوض مع العراق التي قدمتها الولايات المتحدة الاميركية.

وقال عبد المهدي خلال جلسة مجلس الامن الوطني ان "الطلب الذي قدمته وزارة الخارجية الاميركية ركز على وجوب إيجاد صيغة تفاهمية حول مستقبل التواجد الأميركي في العراق وواشنطن قالت في الرسالة انها تعمل على سحب القوات الأميركية من العراق".

واضاف ان "السفير ديفيد هيل سيرأس الوفد الأميركي وسيضم ممثلين عن وزارتي الدفاع والخزانة ومضمون الرسالة كشف عن رغبة بالحوار خلال يومي 10 و 11 حزيران".

واشار عبد المهدي الى ان "الحكومة تحاورت مع الاطراف العراقية وطلبت التهدئة وتهيئة الاجواء للحوار مع الجانب الاميركي".

بغداد اليوم - بغداد

غرد رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، عن ذكرى جريمة الانفال التي ارتكبت بحق الكرد.

وقال الكاظمي في تغريدته على تويتر، "بمزيد من الحزن استذكرنا اليوم جريمة الأنفال التي ارتكبها النظام الدكتاتوري ضد المواطنين ا

بغداد اليوم - بغداد

دعا عضو تحالف سائرون النائب اسعد عبد السادة، الثلاثاء (14 نيسان 2020)، رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي لحسم ملف الهيئات المستقلة، فيما أشار الى أنها تعاني من "التخلف".

وقال عبد السادة في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن

بغداد اليوم - خاص

رأى رئيس كتلة الرافدين يونادم كنا، الثلاثاء (14 نيسان 2020)، ان عودة الحديث عن الاستحقاقات الانتخابية من قبل بعض الكتل السياسية، سيعطل تمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، في وقت قصير.

وقال كنا في حديث خص به (بغداد ا

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