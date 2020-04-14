العراق يوقع مع الصين على صفقة أدوية ومستلزمات طبية

2020/04/14 | 19:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد بحث وزير الصحة والبيئة جعفر صادق علاوي، اليوم الثلاثاء، مع سفير جمهورية الصين الشعبية في العراق تشانغ تاو التعاون المشترك لمواجهة جائحة كورونا.وقالت وزارة الصحة في بيان تلقته “العهد نيوز” إن “علاوي استقبل السفير الصيني في العراق تشانغ تاو في مقر الوزارة اليوم الثلاثاء 14/4/2020 وبحضور السادة الوكلاء في الوزارة”، لافتة […]

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