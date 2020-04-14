خبراء من جامعة تكريت يقترحون علاجا لفايروس كورونا المستجد

2020/04/14 | 19:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- صلاح الدين اقترح خبراء من جامعة تكريت ، اليوم الثلاثاء، علاجا لفايروس كوفيد 19 المستجد وذكرت جامعة تكريت في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، ان دراسة اولية قام بها باحثان من جامعة تكريت حول امكانية اقتراح علاج لفايروس كورونا المستجد وتم تقديم الدراسة الى وزارة الصحة العراقية لتطبيقها على المصابين واضافت ان […]

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