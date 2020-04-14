رويترز: وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 24 ألفا

2020/04/14 | 19:50 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت وكالة رويترز، اليوم الثلاثاء، بأن وفيات كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية تتجاوز 24 ألفا.

ويذكر أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الاثنين، أن عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ثابت.

وأضاف ترامب، خلال مؤتمر صحفي لخلية الأزمة الأمريكية بشأن فيروس كورونا: “نحقق تقدما كبيرا في المعركة ضد كورونا ونسب المرضى تنخفض”.

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