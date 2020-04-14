2020/04/14 | 19:50 - المصدر: الغد برس

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الكعبي يدعو رؤساء خلايا الازمة في المحافظات لتهيئة مبان لحجر الوا

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الكعبي يدعو رؤساء خلايا الازمة في المحافظات لتهيئة مبان لحجر الوافدين والملامسين والمصابين بكورونا

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