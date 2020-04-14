56 شخصاً يغادرون الحجر الصحي في كربلاء

2020/04/14 | 19:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت دائرة صحة كربلاء، اليوم الثلاثاء، عن مغادرة 56 شخصا الحجر الصحي بعد التأكد من عدم اصابتهم بفيروس كورونا.وقالت الدائرة في بيان مقتضب، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "وجبة جديدة من الملامسين لمصابين بفيروس كورونا، عددهم 56 شخصاً غادروا الحجر الصحي بعد انتهاء فترة استضافتهم في مدينة سيد الأوصياء، والتأكد من من سلامتهم، وخلَوهم من الإصابة بالفيروس، ولم تظهر عليهِم أية أعراض مرضية جانبية".يذكر ان وزارة الصحة اعلنت اليوم عن تسجيل 22 أصابة جديدة بفيروس كورونا.

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