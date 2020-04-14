22 إصابة جديدة و49 حالة شفاء من كورونا في العراق

2020/04/14 | 19:56 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، الاثنين، عن تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا و49 حالة شفاء من الفيروس في العراق....

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