حربية: سنقطع ايادي الارهابيين التي تمتد نحو كركوك

2020/04/14 | 20:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادأكد قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك، اليوم الثلاثاء، ان القوات الامنية ستلاحق فلول الارهابيين وتقطع الايادي التي تمتد نحو كركوك.وقال الفريق ركن قوات خاصة سعد حربية في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، انه”تم تدمير ست مضافات لعصابات داعش ونفق تختبئ فيه الزمر الارهابية، ومصادرة اربع دراجات، وضبط 12عبوة ناسفة […]

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