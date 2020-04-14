من يخبرني اين ( مرجع ) الجوكرية ؟

2020/04/14 | 20:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د علي الطويل بين فينة واخرى تطل علينا شخصيات هزيلة كانها كانت تحت طي الزمن وظهرت فجأة ، لتلقي علينا خزعبلاتها واباطيلها مدعومة من فضائيات وصحف ومواقع مشبوهة تروج لها وتدعمها وتسوق ماتطرحه من فارغ الكلام وكانه الحق البين ، وكاننا ولدنا توا لينقضوا تاريخنا وتراثنا باثارة الشبهات والشكوك حول المرجعية والتقليد والمأتم والعزاء وغيرها […]

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