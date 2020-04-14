2020/04/14 | 20:05 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء تُعلن مُغادرة 56 مُلامساً لمُصابي كُورونا من الحجر الصحي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/14 | 20:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كربلاء تُعلن مُغادرة 56 مُلامساً لمُصابي كُورونا من الحجر الصحي) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كربلاء تُعلن مُغادرة 56 مُلامساً لمُصابي كُورونا من الحجر الصحي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).