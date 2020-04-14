امازون توظف 100 الف عامل اظافي خلال أزمة كورونا بفعل الطلب المتزايد

2020/04/14 | 20:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد وظفت أمازون نحو 100 ألف عامل إضافي لتلبية الطلب المتزايد على الضروريات المنزلية والسلع الأخرى التي تصاعدت بسبب جائحة فيروس كورونا.وقالت شركة التكنولوجيا العملاقة إنها وظفت 100 ألف عامل جديد لمراكز التوزيع منذ الإعلان عن خطط للقيام بذلك في منتصف مارس/آذار، مضيفة أنها تتوقع أن تنفق أكثر من 500 مليون دولار […]

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