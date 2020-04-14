2020/04/14 | 20:14 - المصدر: السومرية نيوز

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رئيس الجمهورية: الانتصار الناجز على الوباء يتطلب الالتزام الصارم بالتوجيهات الصحية

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