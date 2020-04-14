تعافي 10 مصابين بكورونا في بغداد

2020/04/14 | 20:14 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت دائرة صحة الكرخ ببغداد يوم الثلاثاء تعافي عشرة مصابين بفيروس كورونا.

وقال مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي في بيام مقتضب ورد لشفق نيوز، إن "عشرة مرضى غادروا مستشفى الفرات العام بعد اكتسابهم الشفاء التام".

من جانبه، أكدت دائرة صحة كربلاء، الثلاثاء، مُغادرة ( 56 ) شخصاً من المُلامسين ممَن تم حجرِهم على خلفية مُلامستهم لبعض من تمَتْ تشخيص إصابتهم بفايروس كُورونا المُستجَد، وذلك بعد التأكد من سلامتهم وخلوِهم من الإصابة به.

وذكر مدير إعلام الدائرة سليم كاظم في بيان، ، إنه "تم ، اليوم ، مُغادرة ( 56 ) شخصاً من المُلامسين لمُصابي كُورونا ، بعد التأكد من سلامتهم ، ولم تظهر عليهِم أعراضٍ جانبية ، ليرتفع عدد المُغادرين من المُلامسين الى ( 410 ) شخصاً ".

وبيَن كاظم ، أن " حجرِهم كان احترازياً حماية لهُم وللمجتمع ، خشية أن يكونوا قد تعرَضوا للعدوى جراء مُلامستهم لبعض الحالات المُؤكدة مُختبرياً "،

وأوضح أن "المحجُورين ، الذين غادروا الحجر الصحي الإحترازي في مدينة سيد الأوصياء التابعة للعتبة الحُسينية المُقدسَة ، كانوا ضمن مسؤولية الفرق الطبية والصحية لقطاع الحسينية ، وخضعوا طِوال مُدة وجودِهم في الحجر الصحي الى رعاية طبيةٍ وصحيةٍ وخدمية مُشتركة مع إدارة المدينة " .

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