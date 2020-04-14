هل يستقبل العراق الزوار الإيرانيين في ظل كورونا.. المنافذ تجيب

2020/04/14 | 20:14 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قالت هيئة المنافذ الحدودية العراقية يوم الثلاثاء إن حدودها مغلقة تماماً مع إيران والكويت وإن إعادة فتحها رهن بقرار اللجنة العليا للصحة والسلامة.

ويأتي هذا الموقف رداً على خبر نشرته وكالة "فارس" الإيرانية قالت فيه إن ايران تخطط لاستئناف زيارة العتبات المقدسة في العراق رغم قرار الإغلاق الذي يعم معظم دول العالم تفاديا لتفشي وباء كورونا.

وقالت الهيئة في بيان ورد لشفق نيوز، إن "منافذنا الحدودية البرية مع الجارتين إيران والكويت مغلقة بشكل كامل أمام حركة المسافرين والتبادل التجاري والى أشعار آخر".

وأضافت أنه "سيتم العمل بإعادة افتتاح المنافذ المشار اليها وفق المعطيات والمستجدات الصحية ليتسنى الى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية إتخاذ قرارات جديدة بشأن فتح المنافذ، ولغاية الان لم يتخذ اي قرار من اللجنة العليا باستئناف العمل بالمنافذ".

وأشارت الهيئة إلى أن "هذا الموضوع يخضع لتقدير وبيانات وزارة الصحة، ونحن حريصون على سلامة البلاد والمواطن".

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