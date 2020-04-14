رئيس الجمهورية خلال استقباله وزير الصحة والكوادر الطبية: لم ننتصر بعد على كورونا

2020/04/14 | 20:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

قدم رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الثلاثاء، شكره الى الكوادر الطبية، ازاء دورهم الفعال في مواجهة وباء كورونا المستجد.

وقال صالح خلال استقباله وزير الصحة، وعدد من افراد الكوادر الطبية في قصر السلام في بغداد، ان "مرحلة الانتصار على فيروس كورونا لم تكتمل بعد بشكل كامل"، مشيرا الى ان ما قامت به الكوادر الطبية في عموم محافظات البلاد منذ ظهور فيروس كورونا والى اليوم، هو "دفاع عن العراق والعراقيين".

ودعا الرئيس الى "ضرورة الالتزام التام بتوجيهات وزارة الصحة، وما يصدر من الجهات الرسمية بخصوص الوقاية من تفشي الفيروس".

وأكد بيان الموقف الوبائي لليوم الثلاثاء عدم تسجيل وفيات فيروس كورونا، فيما بين أن عدد حالات الشفاء اليوم 49 حالة، واحدة في بغداد/ الرصافة، وبغداد/ الكرخ 6، ومدينة الطب 1، النجف 3، السليمانية 4، اربيل 22، كربلاء 2، البصرة 7، بابل 1، الأنبار 1 ، والمثنى 1".

وأشار بيان الصحة، إلى أن "مجموع الأصابات في البلاد بلغ 1400، فيما بقيت اعداد الوفيات عند 78 حالة، ومجموع حالات الشفاء بلغ 766".

ولفتت وزارة الصحة والبيئة، إلى أنها "بدأت بتطبيق علاج بلازما النقاهة لمرضى كورونا بعد دراستها مع اللجان الفنية المختصة ولمدة أكثر من شهر، وتتم متابعة ومراقبة جميع الحالات بدقة ودراستها علميا".

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت دائرة صحة الكرخ، الثلاثاء، شفاء 10 مصابين بكورونا ومغادرتهم مستشفى الفرات.

وقال مدير الدائرة جاسب الحجامي في بيان، إن "عشرة مرضى مصابين بفيروس كورونا غادروا مستشفى الفرات العام بعد اكتسابهم الشفاء التام".&nbs

بغداد اليوم-بغداد

أدلت هيأة المنافذ الحدودية، الثلاثاء، بأول رد رسمي على اعلان رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية، علي رضا رشيديان، الرغبة باستئناف الزيارات الدينية بين البلدين.

وذكرت الهيأة، في بيان، أن "وكالة فارس، نشرت خبرا مفاده&n

بغداد اليوم - البصرة

اجرى رئيس خلية الازمة النيابية المكلفة بمواجهة وباء كورونا حسن كريم الكعبي، الثلاثاء، جولة ميدانية لاماكن الحجر الصحي في البصرة، داعيا رؤساء خلايا الازمة في كل المحافظات الى تأمين وتهيئة مبان لحجر الوافدين

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