بعد تسجيل 3 اصابات بكورونا اليوم.. صحة الكرخ تعلن عن تطور جديد

2020/04/14 | 20:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت دائرة صحة الكرخ، الثلاثاء، شفاء 10 مصابين بكورونا ومغادرتهم مستشفى الفرات.

وقال مدير الدائرة جاسب الحجامي في بيان، إن "عشرة مرضى مصابين بفيروس كورونا غادروا مستشفى الفرات العام بعد اكتسابهم الشفاء التام".

وكانت وزارة الصحة والبيئة اعلنت، الثلاثاء 14-4-2020، تسجيل 3 اصابات جديدة بفيروس كورونا في الموقف الوبائي لليوم الثلاثاء في البلاد.

وذكرت الصحة، في بيان، أن "الكوادر الصحية فحصت (1756) نموذجا للحالات المشتبه بها في كافة المختبرات المختصة في العراق خلال 24 ساعة الماضية".

وأضاف البيان، أنه "لغرض تقييم الموقف الوبائي في العراق تم تنفيذ فعالية الرصد الفعال في المناطق ذات الخطورة العالية والمناطق الصامتة، حيث تم اجراء فحص (5890) نموذج (عدا اقليم كردستان)، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية الأزمة (45437) نموذج".

وتابع، أن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت لهذا اليوم (22) أصابة في العراق موزعة، في بغداد / الرصافة 1، وبغداد / الكرخ 3، ومدينة الطب 1 ، والسليمانية 1، محافظة واسط 2 ، كركوك 2 ، البصرة 10 ، بابل 1، الديوانية 1 ".

وأكد بيان الموقف الوبائي لليوم الثلاثاء عدم تسجيل وفيات فيروس كورونا، فيما بين أن عدد حالات الشفاء اليوم 49 حالة، واحدة في بغداد/ الرصافة، وبغداد/ الكرخ 6، ومدينة الطب 1، النجف 3، السليمانية 4، اربيل 22، كربلاء 2، البصرة 7، بابل 1، الأنبار 1 ، والمثنى 1".

وأشار بيان الصحة، إلى أن "مجموع الأصابات في البلاد بلغ 1400، فيما بقيت اعداد الوفيات عند 78 حالة، ومجموع حالات الشفاء بلغ 766".

ولفتت وزارة الصحة والبيئة، إلى أنها "بدأت بتطبيق علاج بلازما النقاهة لمرضى كورونا بعد دراستها مع اللجان الفنية المختصة ولمدة أكثر من شهر، وتتم متابعة ومراقبة جميع الحالات بدقة ودراستها علميا".

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