الكعبي يدعو رؤساء خلايا الازمة في المحافظات الى تأمين مبان لحجر المصابين بكورونا

2020/04/14 | 20:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - البصرة

اجرى رئيس خلية الازمة النيابية المكلفة بمواجهة وباء كورونا حسن كريم الكعبي، الثلاثاء، جولة ميدانية لاماكن الحجر الصحي في البصرة، داعيا رؤساء خلايا الازمة في كل المحافظات الى تأمين وتهيئة مبان لحجر الوافدين والملامسين والمصابين بكورونا.وقال مكتب الكعبي في بيان، إن الاخير "اجرى جولة ميدانية برفقة اعضاء خلية الازمة النيابية، الى عدد من اماكن الحجر الصحي، منها ما تم تخصيصه للوافدين العراقيين القادمين من الخارج ويقع في حقل الرميلة، واخرى للملامسين والمشتبه باصابتهم بفايروس كورونا و يقع في المدينة الرياضية في قلب المحافظة، وثالثة وختامية الى مستشفى البصرة التعليمي".

وأضاف البيان، إن "ذلك جاء خلال زيارتهم الى محافظة البصرة برفقة مقرر الخلية جواد الموسوي وعدد من اعضاء خلية الازمة النيابية ومدير قسم الصحة العامة في وزارة الصحة، حيث جرى استقبالهم من قبل محافظ البصرة اسعد العيداني ومدراء الصحة والقيادات الامنية فيها، بحضور نواب المحافظة".

واطلع النائب الاول لرئيس مجلس النواب مع اعضاء الخلية على "الغرف المخصصة للحجر وللكوادر الطبية والصحية، ومدى توفر وسائل الرعاية و الاتصال والشروط الصحية فيها"، داعيا "رؤساء خلايا الازمة في كل المحافظات الى تأمين وتهيئة مباني خاصة للحجر وتجهيزها بكافة المستلزمات الصحية والوقائية، تحسبا لاي ظرف طارئ"، وفقا للبيان.

واكد الكعبي خلال مؤتمر صحفي عقدته الخلية بمبنى مستشفى التعليمي ان "خلية الازمة ستعمل على توفير الغطاء القانوني والمالي لكل القرارات الشجاعة والجريئة والسريعة التي توصلنا لحالة الاطمئنان بانحسار فيروس كورونا، وتساند الكوادر الصحية والطبية والساندة خلال الظرف الراهن"، معربا عن "تفاؤله بأن تتكلل كل الجهود المبذولة بالنصر على الوباء قريبا".

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