2020/04/14 | 20:51 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ سكاي برس

سيكون البشر على موعد مع حدث فلكي فريد، ابتداءً من مساء اليوم الثلاثاء، حيث سيصطف القمر مع كواكب زحل والمريخ والمشتري ووفقا لموقع سبيس، فستتاح للناس فرصة نادرة لمشاهدة الأجرام السماوية الأربعة في السماء، بدءاً من 14 أبريل، عندما يظهر القمر على الجانب الأيمن من المشتري.

وفي 15 أبري...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حدث فلكي نادر سيشهده الناس على الارض بدءا من اليوم حتى الخميس ..) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حدث فلكي نادر سيشهده الناس على الارض بدءا من اليوم حتى الخميس ..) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).