مصادر: أرامكو السعودية في محادثات مع بنوك لإقتراض حوالي 10 مليارات دولار

2020/04/14 | 20:52 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

قالت ثلاثة مصادر مصرفية إن شركة أرامكو السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، في محادثات أولية مع بنوك لإقتراض حوالي 10 مليارات دولار للمساعدة في تمويل استحواذها على حصة 70 بالمئة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).

ووافقت أرامكو العام الماضي على شراء الحصة المسيطرة في سابك من صندوق الثروة السيادية للمملكة مقابل 69.1 مليار دولار في واحدة من أكبر صفقات الاستحواذ على الإطلاق في صناعة البتروكيماويات العالمية.

وقال أحد المصادر ”التمويل سيكون لصفقة سابك، لكن المقترض هو أرامكو“، مضيفا أن المناقشات في مرحلة أولية وأن الشركة تستطلع آراء البنوك.

وأضاف قائلا ”عشرة مليارات دولار هو المبلغ الذي يريدون الحصول عليه، من غير الواضح...



ما إذا كانوا سيتمكنون من الوصول إلى ذلك“.

وقال مصدر ثان إن من بين البنوك المشاركة في المحادثات، اتش اس بي سي، وجيه بي مورجان، وأيضا بنوك في الخليج.

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