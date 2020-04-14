في العراق.. هكذا يُهدَم ما تبَقّى من التُراث البغدادي العتيق

2020/04/14 | 20:54 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في تقرير لموقع “المونيتور” نُشرَ أمس الثلاثاء، سلّطَ فيه الضوء على عمليات هدم وتدمير المباني التاريخية، التراثية ذات القيمة الجماليّة في #بغداد، كشف عن نقطة مهمة تلفت الانتباه.النقطة التي لفتَت النظَر نحوها، هو صحيحً…

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