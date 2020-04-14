قبيل رمضان: التباعد الاجتماعيّ سيّد الموقف والأوقاف السّورية تحرّم الإفطار

2020/04/14 | 20:54 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتحضر السوريون لاستقبال شهر رمضان هذه السنة، من منازلهم، وسط ظروف استثنائية يمر بها العالم بأسره إثر انتشار فيروس “#كورونا”، قبل حوالي الشهر، وتعذر السيطرة عليه حتى الآن.كيف يُمكن أن يأتي شهر رمضان على…

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