المديرية العامة لشؤون الأيزيديين تهنئ الايزيدية بمناسبة عيد رأس السنة

2020/04/14 | 20:56 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – اربيل المديرية العامة لشؤون الايزيدية في وزارة الاوقاف والشؤون الدينية في حكومة إقليم كردستان تهنئ الايزيديين بمناسبة حلول عيد رأس السنة.جاء في التهنئة “بمناسبة حلول عيد رأس السنة الايزيدية, باسم المديرية العامة لشؤون الأيزيدية في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة إقليم كردستان، نتقدم بأجمل التهاني وأزكى التبريكات الى جميع الأيزيديين، …

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