اللجنة التطبيعية : التعديلات اتخذت بشكل جماعي ولامجال للاستئثار بالقرار

2020/04/14 | 20:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداكدت اللجنة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم ، مساء اليوم الثلاثاء ، ان قراراتها تتخذ عن طريق المناقشة والتشاور بين اعضائها، ولا مجال مطلقا للاستئثار بالقرار في عمل اللجنة. وقالت اللجنة في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه ، انه "تؤكد اللجنة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم ان قراراتها تتخذ عن طريق المناقشة والتشاور بين اعضائها، ولا مجال مطلقا للاستئثار بالقرار في عمل اللجنة، وسبق أن تم التأكيد عبر اكثر من بيان للجنة عبر تواصل اجتماعاتها الحالية".واضاف البيان أن "المكتب الاعلامي للاتحاد ومواقعه الرسمية هو المصدر الرئيسي والوحيد لأخبار وقرارات الهيئة التطبيعية، وان ما يثار هنا وهناك من تكهنات واخبار بعيدة عن الصحة ولا مجال لرسميتها وصدقيتها إلا عبر ماينشر عن المكتب الاعلامي والمواقع الرسمية للاتحاد العراقي لكرة القدم".

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