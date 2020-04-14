تسجيل 4062 إصابة جديدة و107 وفيات بكورونا في تركيا

2020/04/14 | 20:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأعلنت وزارة الصحة التركية، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 4062 إصابة جديدة و107 وفيات بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وقال وزير الصحة فخر الدين قوجة، إن "حالات الإصابة بالفيروس المؤكدة في تركيا بلغت 65 ألفاً و111 حالة، والوفيات وصلت الى إلى 1403".وبين ان "ما مجموعه 4799 شخصا تعافوا حتى الآن من الفيروس، وبلغ عدد الاختبارات التي أجريت خلال الـ24 ساعة الماضية 33 ألفاً و70 فحصاً".واعتبر وزير الصحة التركي أن "معدل إصابات كورونا بدأ يتراجع في الأسبوع الرابع لتفشي الفيروس في البلاد".

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