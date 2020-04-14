اللجنة العليا توضح بشأن إصدارها قرارات جديدة حول رفع حظر التجوال

2020/04/14 | 20:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة نفت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، اليوم الثلاثاء، صدور قرارات جديدة بشأن حظر التجوال .وقال مصدر في اللجنة العليا لوكالة الأنباء الرسمية، إن “الحديث عن صدور قرارات جديدة عن اللجنة العليا بشأن حظر التجوال واستئناف دوام الموظفين في القطاعين العام والخاص في دوائر معينة عارٍ عن الصحة ” .وأضاف أن […]

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