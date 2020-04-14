2020/04/14 | 20:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداداعلنت وزارة النقل، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق رحلتين جويتين لاعادة عراقيين عالقين في تركيا.وقالت الوزارة في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إنه “تم انطلاق اخر رحلتين جويتين ضمن جدول رحلات هذا اليوم من مطار بغداد الدولي متوجهتين الى اسطنبول لاعادة العراقيين العالقين في تركيا”.وأضاف البيان أن “الرحلتين لقطاع (بغداد-اسطنبول-بغداد) كانتا من […]

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