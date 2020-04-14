إنخفاض ملحوظ في سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي

2020/04/14 | 20:58 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجع سعر صرف الدولار من جديد امام الدينار العراقي، الثلاثاء، حيث انخفض سعر صرف ورقة المائة دولار الى 122 الف دينار....

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