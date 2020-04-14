السليمانية تخفض أسعار مادة البنزين

2020/04/14 | 21:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت محافظة السليمانية السليمانية، يوم الثلاثاء، تخفيض أسعار مادة البنزين في المحافظة بناء على مقترح من المحافظ هفال ابوبكر وقبول ممثلي محطات تعبئة الوقود جميعا.

وجاء في بيان صدر عقب الاجتماع، اطلعت عليه شفق نيوز انه بناء على مقترح من محافظ السليمانية هفال ابوبكر تم تخفيض اسعار جميع انواع البنزين اعتبارا من مساء اليوم الثلاثاء بنسبة محددة.

وجرى ذلك خلال لقاء للمحافظ مع ممثلي محطات التعبئة في السليمانية، وعبر أبو بكر عن شكره لاصحاب محطات الوقود لدعمهم لمقترحه.

وقال ممثل محطات تعبئة الوقود في السليمانية بهمن شيخ قادر في تصريح متلفز، ان قرار التخفيض في اسعار البنزين سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء، مبينا ان التخفيض يشمل انواع البنزين ويكون لانواع السوبر والمحسن والعادي بواقع 25 دينار لكل لتر بنزين من السعر الحالي.

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