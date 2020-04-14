النجف تعتذر عن استقبال اي زائر اجنبي في الوقت الراهن

2020/04/14 | 21:03 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى محافظ النجف لؤي الياسري رئيس خلية الأزمة ما تردد في بعض وسائل الاعلام من تصريحات صحفية أشارت الى اعداد برتوكولات لعودة المجاميع السياحية الدينية منها وغير الدينية لزيارة المدينة المقدسة ودخول زوار اجانب.واشار الياسري ان “مدينة للنجف الاشرف وللحفاظ على مواطنيها والوافدين اليها تعتذر عن استقبال اي مجاميع سياحية وزائرين من داخل العراق

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