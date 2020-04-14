وزير العدل يوجه برفع اسماء المشمولين بالعفو الى امانة مجلس الوزراء

2020/04/14 | 21:03 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير العدل فاروق أمين، الثلاثاء، برفع اسماء النزلاء المشمولين بالعفو الخاص الى الامانة العامة لمجلس الوزراء.وذكرت وزارة العدل في بيان تلقته وكالة صدى :”أنها ستباشر وزارة العدل غدا الاربعاء، برفع القوائم الخاصة باسماء النزلاء المشمولين بالعفو الخاص الى الامانة العامة لمجلس الوزراء”.وأضافت أن “ذلك جاء بغية ارسالها الى ديوان رئاسة الجمهورية لاصدار

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