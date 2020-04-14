خطأ لغوي في وثيقة موقعة من رئيس الجمهورية يشعل مواقع التواصل

2020/04/14 | 21:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أثار كتاب صادر من مكتب رئيس الجمهورية برهم صالح، سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي لاحتواء الكتاب على خطأ لغوي قلب معنى الجملة.واحتوى كتاب شكر قدمه رئيس الجمهورية إلى محافظ صلاح الدين لخلو المحافظة من اصابات بكورونا، خطأ لغويًا عندما كتب “حضر تجوال” بقصد كتابة كلمة “حظر تجوال”.وما أثار المغردين […]

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