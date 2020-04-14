تقرير يكشف وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز الـ24 ألفا

2020/04/14 | 21:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعةأظهرت إحصاءات أعدتها وكالة “رويترز”، أن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة، تجاوز الـ24 ألف حالة.وأشارت “رويترز” إلى أن إجمالي عدد الإصابات في الولايات المتحدة بلغ قرابة 583 ألفا، فيما بلغ عدد الوفيات أكثر من 24400 حالة، حتى اليوم الثلاثاء.وتم تسجيل نحو 1500 وفاة جديدة أمس الاثنين، وهو ما يقل كثيرا […]

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