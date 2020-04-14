السيد الصدر يوجه نداءً الى التجار بشأن شهر رمضان

2020/04/14 | 21:10 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، رسالة الى التجار وذوي رؤوس الاموال بشأن شهر رمضان المبارك.

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