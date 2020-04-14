اللجنة العليا للصحة تنفي صدور قرارات جديدة بشأن حظر التجوال

2020/04/14 | 21:10 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، صدور قرارات جديدة بشأن حظر التجوال .وقال مصدر في اللجنة العليا لوكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى، إن “الحديث عن صدور قرارات جديدة عن اللجنة العليا بشأن حظر التجوال واستئناف دوام الموظفين في القطاعين العام والخاص في دوائر معينة عارٍ عن الصحة ” .وأضاف أن

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