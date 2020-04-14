حالات جديدة بـ’’كورونا’’ تدخل بابل في دائرة الخطر مجدداً

2020/04/14 | 21:16 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغدادأوضحت دائرة صحة محافظة بابل، اليوم الثلاثاء، 14 نيسان 2020، اسباب تشديد الاجراءات الوقائية في المحافظة والموقف الوبائي فيها من فيروس كورونا المستجد.وقال مدير إعلام الدائرة، احمد الجبوري لـ(بغداد اليوم)، ان "ما تشهده محافظة بابل هذه الايام من اجراءات مشددة، جاءت بعد تأتي بعد تسجيل المحافظة ثلاث إصابات بفيروس كورونا، بعد ايام من عدم تسجيل أي إصابات بالفيروس".وتابع "كذلك فان المحافظة بانتظار نتائج 15 حالة مشتبه بتعرضهم للفيروس".واضاف الجبوري ان "دائرته المحافظة طالبت خلية الازمة بتشديد الاجراءات من اجل الحد من انتشار الفيروس، وبناء على ذلك تم تشديد الاجراءات داخل المحافظة".

وذكرت الصحة، في بيان الموقف الوبائي لفيروس كورونا، أن "مختبرات الوزارة سجلت لهذا اليوم (22) إصابة في العراق فيما سجلت بابل اصابة جديدة لهذا اليوم.

وأكد بيان الموقف الوبائي لليوم الثلاثاء عدم تسجيل وفيات فيروس كورونا، فيما بين أن عدد حالات الشفاء اليوم 49 حالة، واحدة في بغداد/ الرصافة، وبغداد/ الكرخ 6، ومدينة الطب 1، النجف 3، السليمانية 4، أربيل 22، كربلاء 2، البصرة 7، بابل 1، الأنبار 1 ، والمثنى 1".

وأشار بيان الصحة، إلى أن "مجموع الإصابات في البلاد بلغ 1400، فيما بقيت اعداد الوفيات عند 78 حالة، ومجموع حالات الشفاء بلغ 766".

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أعلنت وزارة الخارحية العراقية، الثلاثاء، وفاة عراقي مقيم في بريطانيا بفيروس كورونا.

وقال المُتحدّث باسم وزارة الخارجيّة أحمد الصحّاف في بيان، إن "حالة وفاة سجلت في بريطانيا، لأبناء الجالية العراقية بفيروس

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وجه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الثلاثاء، نداءً الى التجار وأصحاب رؤوس الأموال قبل حلول شهر رمضان والذي من المتوقع ان يصادف بعد 10 ايام.

وقال الصدر، عبر تغريدة على منصة تويتر: "أوجه ندائي الى التجار، وذوي رؤوس الأم

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