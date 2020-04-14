الخارحية تعلن وفاة عراقي مقيم في بريطانيا بفيروس كورونا

2020/04/14 | 21:16 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الخارحية العراقية، الثلاثاء، وفاة عراقي مقيم في بريطانيا بفيروس كورونا.

وقال ...





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