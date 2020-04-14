نجاة مدير شرطة من هجوم مسلح في كركوك

2020/04/14 | 21:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… قال مصدر أمني إن مدير شرطة نجا من هجوم مسلح تسبب بإصابة اثنين من أفراد حمايته في محافظة كركوك.وقال المصدر لل( المستقلة).اليوم الثلاثاء ، أن مسلحين مجهولين، يشتبه بأنهم من داعش، أطلقوا النار على الموكب الخاص لمدير شرطة نفط الشمال في محافظة كركوك العميد محمد طاهر على الطريق العام في منطقة […]

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