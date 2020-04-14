لاوتارو ليس ميسي.. برشلونة يرفض مساومة الإنتر

2020/04/14 | 21:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعةكشف تقرير صحفي، اليوم الثلاثاء، عن القيمة السوقية للأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان، والذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى برشلونة، الصيف المقبل.ويملك لاوتارو شرطا جزائيا في عقده مع الإنتر، تصل قيمته 111 مليون يورو، ويحق تفعيله خلال أول 15 يوما في يوليو/تموز المقبل.ويواجه برشلونة مشكلة في إتمام الصفقة، حيث يسعى لتضمين لاعبين (تبادل)، […]

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