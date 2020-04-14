الاعلام الامني: انطلاق عملية تفتيش في كركوك بحثا عن عناصر ارهابية أطلقت النار على رتل تابع لمديرية نفط الشمال

2020/04/14 | 21:22 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الثلاثاء، عن اجراء عملية تفتيش في كركوك بحثا عن عناصر اطلقت النار على رتل تابع لمديرية نفط الشمال.

وقالت الخلية في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "القوات الأمنية في محافظة كركوك، تجري عملية تفتيش بحثا عن عناصر ارهابية أطلقت النار على رتل تابع لمديرية نفط الشمال في وادي زغيتون، مما ادى الى إصابة ضابط ومنتسبين إثنين".

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