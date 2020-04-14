2020/04/14 | 21:22 - المصدر: الغد برس

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#عاجل: العدل توجه برفع اسماء النزلاء المشمولين بالعفو الخاص إلى ا

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#عاجل: العدل توجه برفع اسماء النزلاء المشمولين بالعفو الخاص إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء

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