2020/04/14 | 21:23 - المصدر: الغد برس

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#عاجل: الغضبان: حرب الأسعار بين روسيا والسعودية تسببت بانخفاض أسع

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#عاجل: الغضبان: حرب الأسعار بين روسيا والسعودية تسببت بانخفاض أسعار النفط

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