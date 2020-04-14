ارتفاع نسبة الشفاء في كربلاء الى 68 %

2020/04/14 | 21:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..اعلنت خلية الازمة في دائرة صحة كربلاء ، مساء الثلاثاء, عن ارتفاع نسبة الشفاء من فايروس كورونا في المحافظة الى 68‎ %‎.وقال مصدر طبي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “نسبة الشفاء في المحافظة ارتفعت الى 68 ‎%‎ بالنسبة لعدد المصابين بعد أن أصبح […]

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