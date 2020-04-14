سوسيتيه جنرال يتوقع أن يبلغ سعر برنت 30 دولارا للبرميل في الربع/2 إذا نجحت تخفيضات أوبك+

2020/04/14 | 21:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

قال بنك سوسيتيه جنرال في مذكرة يوم الثلاثاء إن أسعار خام برنت القياسي العالمي من المرجح أن تبلغ في المتوسط 30 دولارا للبرميل في الربع الثاني من هذا العام إذا عاد الطلب إلى طبيعته بعد أزمة فيروس كورونا وإذا نجحت تخفيضات أوبك+ في كبح المعروض من الخام.

وهبطت أسعار النفط بما يصل إلى 6 بالمئة يوم‭ ‬الثلاثاء مع تشكك المستثمرين في أن تخفيضات قياسية في الإمدادات اتفقت عليها مجموعة أوبك+ ستؤدي قريبا إلى توازن السوق بينما يهبط الطلب بشكل حاد بسبب جائحة فيروس كورونا.

ووافقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا يوم الأحد على خفض قياسي في إنتاج الخام في اتفاق لم يسبق له مثيل مع دول منتجة أخرى، من بينها الولايات المتحدة، قد يكبح المعروض العالمي من الخام بنسبة 20 في المئة.

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