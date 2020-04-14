جريمة قتل مروعة فضحتها رسائل كورونا!

2020/04/14 | 21:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- وكالاتبعد ارتكابه جريمة مروعة ثم محاولته استغلال الاضطراب المحيط بفيروس كورونا المستجد للهروب من العقاب، وجهت السلطات في ولاية نيو مكسيكو الأميركية، الاتهامات لزوج عمره 43 عاما بقتل زوجته التي اختفت الشهر الماضي.وكشفت السلطات أن المتهم ديفيد أنتوني، من فلوريدا، حاول الإفلات من الجريمة المروعة عن طريق إرسال رسائل نصية من هاتف زوجته، […]

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