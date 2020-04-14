خلية الاعلام الامني تصدر بيانا بشأن الهجوم على مدير شركة نفط الشمال

2020/04/14 | 21:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اصدرت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، بيانا بشأن الهجوم على مدير شركة نفط الشمال في كركوك.وذكرت الخلية في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، ان”القوات الأمنية في محافظة كركوك، تجري عملية تفتيش بحثا عن عناصر ارهابية أطلقت النار على رتل تابع لمديرية نفط الشمال في وادي زغيتون”.واضافت، ان”اطلاق النار ادى الى […]

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