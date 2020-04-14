مركز لالش يهنئ الايزيديين بمناسبة عيد رأس السنة

2020/04/14 | 21:27 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – دهوك الهيئة العليا لمركز لليش الثقافي والاجتماعي تهنئ الايزيدين في العراق والعالم بمناسبة عيد رأس السنة, وجاء في التهنئة “سلامة الانسان اهم من الاحتفالات” “بعد ان كاد العالم المحيط بنا يطوي اكثر صفحة سوادا في تاريخ الشرق الاوسط، الا وهي العاصفة الهوجاء والبربرية التي اثارها وحشية تنظيم داعش الارهابي، وبالرغم من ان …

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