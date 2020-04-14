انطلاق آخر رحلتين جويتين إلى تركيا لإعادة العراقيين العالقين هناك

2020/04/14 | 21:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت وزارة النقل، مساء اليوم الثلاثاء، عن انطلاق آخر رحلتين جويتين استثنائيتين من مطار بغداد الدولي تركيا لاعادة العراقيين العالقين هناك.وقالت الوزارة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "نعلن انطلاق آخر رحلتين جويتين ضمن جدول رحلات هذا اليوم من مطار بغداد الدولي متوجهتين الى اسطنبول لإعادة العراقيين العالقين في تركيا".وأضافت ان "الرحلتين كان من المقرر انطلاقهما صباح هذا اليوم ولكن حصل تأخير لأسباب ادارية تخص الموافقات المطلوبة الخاصة بتسيير الرحلات من الجانب التركي".

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